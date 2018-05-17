Численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 миллиона человек, сообщает "Дождь" со ссылкой на доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
По оценкам экспертов, к 2035 году немного — до 12,8 и 5,6 миллиона человек — вырастет численность населения Москвы и Санкт-Петербурга.
К 2025 году доля городских жителей в России вырастет на 3 миллиона человек — до 110,6 миллиона, а доля сельского населения сократится с 36,8 до 22,1 миллиона человек, считают в ООН.
Ранее президент России Владимир Путин в своем новом "майском указе" заявил о необходимости повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7.
В 2017 году уровень рождаемости в России упал на 10,7%. Это стало самым крупным сокращением за десятилетие. По данным Росстата, за год в стране на свет появились 1,69 миллиона детей, что более чем на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году.
Эксперты назвали поставленные Путиным цели по увеличению рождаемости практически неосуществимыми. По их мнению, в России чуть менее половины мужчин до 60 лет не доживают, причем треть из них умирает из-за внешних причин или из-за употребления алкоголя.
Комментарии
Помрет сельская часть от голода.
с таким царем и его холуями цифру нужно корректировать до 125,5 миллиона - откаты
Помрет сельская часть от голода.-------------------Ну это едва ли, а вот мы от технического пальмового ГМО и прочего дерьма в красивой упаковке запросто!
Читать ....пальмового масла....
Почему народ за вождя голосует - потому, что живет более лучше и более дольше, теперича все будут до 78 лет жить - сам повелел...
Люди стали эгоистами, зажрались, детей рожать не хотят, ни в России ни в Германии, ни в Польше и т.д. так сказать общая тенденция.
Да еще пара Армений и к нам такой поток беженцев прибежит, что появится кем заселять сибирь. Главное правильно расселять народ.
в Армении всего 3млн человек живет - как в спальном районе нерезиновой
Почему-то верю ООН.
Смотрю кол-во избирателей в РФ 2012 года - 109 385 554, в 2018 году - 108 509 896.
Почти мильон потеряли.
Ребёнок это ответственность! Поэтому при рождении надо понимать что надо будет кормить, одевать прививать морально нравственные качества. А теперь о грустном если хочешь чтоб твой ребёнок в дальнейшем был достойной ячейкой общества требуется поступление в хорошую школу затем университет и желательно ещё и жильем обеспечить или хотяб помочь. В наше время не каждый может себя то нормально обеспечить, сам без помощи. А обрекать ребёнка на нищету, я думаю здравомыслящие люди ещё 10 раз подумают.