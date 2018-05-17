Численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 миллиона человек, сообщает "Дождь" со ссылкой на доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

По оценкам экспертов, к 2035 году немного — до 12,8 и 5,6 миллиона человек — вырастет численность населения Москвы и Санкт-Петербурга.

К 2025 году доля городских жителей в России вырастет на 3 миллиона человек — до 110,6 миллиона, а доля сельского населения сократится с 36,8 до 22,1 миллиона человек, считают в ООН.

Ранее президент России Владимир Путин в своем новом "майском указе" заявил о необходимости повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7.

В 2017 году уровень рождаемости в России упал на 10,7%. Это стало самым крупным сокращением за десятилетие. По данным Росстата, за год в стране на свет появились 1,69 миллиона детей, что более чем на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году.

Эксперты назвали поставленные Путиным цели по увеличению рождаемости практически неосуществимыми. По их мнению, в России чуть менее половины мужчин до 60 лет не доживают, причем треть из них умирает из-за внешних причин или из-за употребления алкоголя.