Четверг, 17 Май, 15:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,3
€ 73,78
498404
5°
Обь
416см +36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

ООН: численность населения России к 2050 году сократится до 132 миллионов

, ИА "Амител"
Эксперты назвали поставленные Путиным цели по увеличению рождаемости практически неосуществимыми

Фото: img.gazeta.ru

Численность населения России к 2050 году сократится до 132,7 миллиона человек, сообщает "Дождь" со ссылкой на доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

По оценкам экспертов, к 2035 году немного — до 12,8 и 5,6 миллиона человек — вырастет численность населения Москвы и Санкт-Петербурга.

К 2025 году доля городских жителей в России вырастет на 3 миллиона человек — до 110,6 миллиона, а доля сельского населения сократится с 36,8 до 22,1 миллиона человек, считают в ООН.

Ранее президент России Владимир Путин в своем новом "майском указе" заявил о необходимости повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году, а также увеличить коэффициент рождаемости до 1,7.

В 2017 году уровень рождаемости в России упал на 10,7%. Это стало самым крупным сокращением за десятилетие. По данным Росстата, за год в стране на свет появились 1,69 миллиона детей, что более чем на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году.

Эксперты назвали поставленные Путиным цели по увеличению рождаемости практически неосуществимыми. По их мнению, в России чуть менее половины мужчин до 60 лет не доживают, причем треть из них умирает из-за внешних причин или из-за употребления алкоголя.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

17.05.2018 13:46
гость

Помрет сельская часть от голода.

0  0
17.05.2018 13:54
- гость -

с таким царем и его холуями цифру нужно корректировать до 125,5 миллиона - откаты

0  0
17.05.2018 13:59
- гость -

Помрет сельская часть от голода.-------------------Ну это едва ли, а вот мы от технического пальмового ГМО и прочего дерьма в красивой упаковке запросто!

0  0
17.05.2018 14:01
К предыдущему посту

Читать ....пальмового масла....

0  0
17.05.2018 14:16
- гость -

Почему народ за вождя голосует - потому, что живет более лучше и более дольше, теперича все будут до 78 лет жить - сам повелел...

0  0
17.05.2018 14:21
- гость -

Люди стали эгоистами, зажрались, детей рожать не хотят, ни в России ни в Германии, ни в Польше и т.д. так сказать общая тенденция.

0  0
17.05.2018 14:39
Раganka

Да еще пара Армений и к нам такой поток беженцев прибежит, что появится кем заселять сибирь. Главное правильно расселять народ.

0  0
17.05.2018 15:12
- гость -

в Армении всего 3млн человек живет - как в спальном районе нерезиновой

0  0
17.05.2018 15:17
- гость -

Почему-то верю ООН.
Смотрю кол-во избирателей в РФ 2012 года - 109 385 554, в 2018 году - 108 509 896.
Почти мильон потеряли.

0  0
17.05.2018 15:29
Дмитрий

Ребёнок это ответственность! Поэтому при рождении надо понимать что надо будет кормить, одевать прививать морально нравственные качества. А теперь о грустном если хочешь чтоб твой ребёнок в дальнейшем был достойной ячейкой общества требуется поступление в хорошую школу затем университет и желательно ещё и жильем обеспечить или хотяб помочь. В наше время не каждый может себя то нормально обеспечить, сам без помощи. А обрекать ребёнка на нищету, я думаю здравомыслящие люди ещё 10 раз подумают.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
15:33
Золотые украшения на 3,5 млн арестовали у алтайского бизнесмена за долги 0
15:24
Пятнадцать алтайских новобранцев отправились служить в Президентский полк 0
15:13
Житель Алтая винит алкоголь в своем нападении на приехавшего в гости друга 0
15:01
Будьте осторожны: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение 0
14:51
Заброшенную ледовую арену "Алтай" в Барнауле достроят за 656 миллионов 2
14:40
Почему увеличится плата за воду в квартирах без счетчиков в Алтайском крае 4
14:32
Портреты Трампа и Дурова закопали в землю пожилые кубанские активисты 9
14:21
Производителя крупы в Алтайском крае обвиняют в обмане покупателей 0
14:12
Даже картофель сажать еще холодно: специалист о дачных заботах мая-2018 0
14:10
Рок жив: отчетный концерт проекта "Рокабитва" пройдет в Барнауле 0
14:04
"Роснефть" будет продавать мюсли, мангалы и салфетки под своим брендом 1
13:51
Экс-директора "Водоканала" осудили за служебный подлог в Горном Алтае 0
13:40
46 алтайских школьников получат стипендию от депутата Госдумы Терентьева 1
13:33
ООН: численность населения России к 2050 году сократится до 132 миллионов 10
13:21
30 копеек в минуту: барнаульцам показали, как ночью растут цены на бензин 8
13:14
Жителя Рубцовска обвиняют в контрабанде 40 тонн зимнего дизельного топлива 1
13:06
Стадион "Локомотив" снесут к 2019 году, чтобы построить "небоскребы" 29
12:49
Иностранец на Алтае получил срок за вербовку в экстремистскую организацию 0
12:32
Крепитесь, люди: названа дата потепления в Алтайском крае 7
12:26
Единый размер субсидии для молодых семей предложили сделать в России 0
12:15
НАТО проведет в Европе учения, чтобы показать России превосходство силы 26
12:01
Девушка попала под маршрутку в центре Барнаула 0
11:55
Секреты знаменитых фокусов и возможности лазерного шоу раскроют в Барнауле 0
11:50
Бийчанам рассказали, как продлить отопительный сезон 2
11:41
Зима не уходит: майские снегопады накроют Алтайский край 4
11:40
Подводим итоги марафона "Спасибо за Победу!" 2
11:31
Сколько зарабатывают руководители алтайского Минстройтранса 0
11:22
Бывшая жена Джигарханяна намерена добиться признания его невменяемым 5
11:13
Власти выступили против строительства высоток с бассейном в центре Барнаула 9
11:04
Полиция: новосибирский таксист жестоко избил знакомую и ошпарил ее кипятком 7
11:00
Amic.ru подвел итоги совместного с "Читай-городом" розыгрыша 1
10:53
Барнаульцам по контуру ТЭЦ-2 вернут в дома тепло 54
10:51
Алтайское озеро Яровое попало в пятерку лучших мест для отдыха летом 8
10:40
Алтайская косметическая продукция заинтересовала президента Азербайджана 2
10:34
Трамп поручил подготовить новые санкции против России 13
10:21
Семь человек тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле 0
10:15
На Алтае "Лес Победы" пополнился 30 тысячами молодых сосен 3
10:13
Россиян заставят установить новые счетчики в квартирах 38
10:02
БГЭС расширила возможности для приема показаний по телефону 1
09:48
Пенсионерка попала под автомобиль в Барнауле 18
09:34
"Повышение органичной явки": депутат ГД о переносе единого дня голосования 2
09:22
Жильцам многоквартирных домов дадут полгода на решение о способе управления 0
09:16
Новое место для отдыха барнаульцев обустроят на улице Советской 3
09:05
Неизвестный мужчина в Барнауле отобрал у ребенка велосипед 7
08:56
Подборка видео с опасными ситуациями на дорогах Барнаула 15
08:44
Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован в половине регионов России 5
08:35
Посольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мост 63
08:25
Открытие Крымского моста осудил МИД Канады 6
08:16
Российский танк "Армата" сравнили с американским "Абрамсом" 36
08:06
"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам 0
07:50
Империя нанесла ответный удар: чем запомнилось 17 мая 0
07:45
Верхушка Алтайского медуниверситета "рассекретила" доходы за 2017 год 6
07:41
Барнаульцев призывают на субботник-пробежку в районе нового моста 5
07:30
"Весна" и "Маймарт" поздравили ветеранов с Днем Победы 0
07:24
Клубная жизнь Барнаула: спецпроект Amic.ru
Рассказываем, как тусили и развлекались в Барнауле
07:22
Великий завоеватель с утерянной могилой: интересные факты о Чингисхане 6
07:15
Убийца № 1: чем опасна гипертония, как ее вылечить и какое давление — норма 4
07:03
Квартиру с теплыми лоджиями продают в элитном районе Барнаула за 11 млн руб 11
06:48
"Для России лучше быть штатом США": ТОП-10 фраз Валерии Новодворской 42
06:32
Важный транспортный узел в центре Барнаула достроят в июне за 53 миллиона 2
06:23
Барнаул стал городом с самой дорогой и недоступной арендой жилья в России 8
06:14
Дождливо, ветрено и холодно: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 мая 3
06:01
Другая реальность: Владимир Токмаков о легендарных ночных клубах Барнаула 11
05:04
Траволта покорил соцсети зажигательным танцем в Каннах под песню 50 Cent 5
04:02
Пострадавшая от браконьеров самка леопарда родила котенка в Приморье 0
03:02
Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель 4
02:07
"На туалетную бумагу": Пушков прокомментировал взнос Украины в Совет Европы 0
01:03
Зафиксированы первые случаи превышения скорости на Крымском мосту 2
00:09
Twitter собирается скрывать сообщения троллей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.