Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцев продолжает заботить тема дорожающего топлива — цены на ГСМ, напомним, растут в нашем регионе с конца марта.

Заметка, посвященная этому вопросу, появилась в четверг, 17 мая, в паблике Barnaul 22.

Подписчикам сообщества наглядно продемонстрировали, как за ночь на одной из АЗС выросли цены на горючее.

На фото, сделанном с разницей в одну минуту, видно, что ценник на топливо подскочил сразу на 30 копеек.

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"По ночам во сне растут не только дети, но и... цены на бензин! Фото сделано сегодня после полуночи с разницей в одну минуту", — комментирует автор заметки.