Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцев продолжает заботить тема дорожающего топлива — цены на ГСМ, напомним, растут в нашем регионе с конца марта.
Заметка, посвященная этому вопросу, появилась в четверг, 17 мая, в паблике Barnaul 22.
Подписчикам сообщества наглядно продемонстрировали, как за ночь на одной из АЗС выросли цены на горючее.
На фото, сделанном с разницей в одну минуту, видно, что ценник на топливо подскочил сразу на 30 копеек.
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"По ночам во сне растут не только дети, но и... цены на бензин! Фото сделано сегодня после полуночи с разницей в одну минуту", — комментирует автор заметки.
Комментарии
И нефть уже под 80 долларов
Стабильность по стране гуляет после майских указов. Прогноз к 1 сентября 2018г. бензин АИ92 45-50 руб. за литр. (опять пиндосы виноваты???!!!)
А что крымский мост построили, теперь все платить будут. Не ту страну назвали Гондурасом. Слава великому Пу.
а еще вчера вечером 95 был по 40 руб. 15 коп.
Странные люди - ведь точно знали, что перед избранием вождя цены на бензин не поднимали для того, чтобы поднять после переназначения...
Ну и нечего каждый свою персональную попу на работу да с работы возить. На то общественный транспорт есть. И дороги свободнее будут и дворы чище. Все заполонили корытами уже.
На фото, сделанном с разницей в одну минуту, видно, что ценник на топливо подскочил сразу на 30 копеек.
Ну,т.е. уже не мелочась и не стесняясь, сразу на 30-40 копеек поднимают.
17.05.2018 14:49
- гость -
Вот и первый тольковыигравший объявился.