Еще 44 школьника из Алтайского края разово или весь год будут получать денежные стипендии от депутата Госдумы, справедливоросса Александра Терентьева. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Двадцать из них будут ежемесячно в течение учебного года получать материальную поддержку, еще несколько десятков человек, не попавших в число счастливчиков, получат разовую стипендию", — уточнили в "Справедливой России".

Имена стипендиатов в середине мая 2018 года определила специальная конкурсная комиссия.

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев реализует проект со стипендиями с 2010 года. Цель проекта — поддержка детей и подростков из малообеспеченных семей, добившихся успехов в учебе и спорте. Стипендия выплачивается в течение учебного года, в данном случае 2018-2019.

Получатели стипендии отбираются со всего края. В 2018 году это будут ребята из Заринска, Рубцовска, Бийска, Барнаула, Змеиногорска, Горняка, сел Мамонтово, Родино, Первомайское, Тальменка, Сростки, Алтайское, Шипуново и других. Полный список победителей можно посмотреть по ссылке.