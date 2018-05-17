Краснодарские общественники провели у своего штаба очередную акцию, зарыв в землю портреты президента США Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает Daily Storm.

Напомним, ранее пожилые активисты из этого общественного движения участвовали в подобной акции. Они призывали закрыть мессенджер Telegram и сжигали фотографии Дурова.

"Мы сегодня собрались здесь, чтобы забыть обо всех неприятностях, которые были у нас в последние дни, похоронить это все здесь и со спокойной совестью готовиться к приятным вещам — к чемпионату мира по футболу. Будем наслаждаться, радоваться жизни, но сначала нужно с этим злом распрощаться", — заявила одна из участниц движения.

Первым в яму положили портрет Трампа со словами. "Весь мир знает вот этого человека как разжигателя войны во всем мире", — сказал пенсионер.

"Дорога ему туда. Да-да. Туда ему и дорога. Дорога. Кидай. Да", — поддержали мужчину женщины.

Далее в яму последовала фотография Иванки Трамп. "Более кровожадной женщины в мире нет", — заявила пенсионерка.

Другая активистка отправила в землю изображение иконки мессенджера Telegram: "А я хороню канал, который пособник террористам во всем мире".

"А я похороню Дурова. Генетический предатель", — сказала другая пожилая активистка и отправила в яму портрет Павла Дурова.

"А я со всеми ими положу их флаг. Это спонсор всего этого ****** в мире", — сказала еще одна женщина и накрыла кучку изображений в яме американским флагом.

Далее последовали продолжительные аплодисменты.

"Предлагаю закопать", — сказала еще одна женщина и вытащила лопату. После каждый потоптался на "могиле".