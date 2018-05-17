Дочерние компании "Роснефти" начнут продавать батончики мюсли, воду, мангалы, шампуры, решетки-гриль, жидкости для розжига, уголь и влажные салфетки для различных целей под собственным брендом, сообщает LIFE.

На этикетках будет нарисован подсолнух — одна из торговых марок компании. "Роснефть" использует этот бренд для товаров, реализуемых в магазинах на своих заправочных, где на вывеске так и написано: "Подсолнух".

Выручка "Роснефти" по статье "вспомогательные услуги и прочая реализация" (это в том числе всякие плюшки на заправках) за первый квартал 2018 года составила 21 млрд рублей — на 17% больше, чем за тот же период в 2017 году.

"Дочки" "Роснефти" — "РН-Москва", "Туланефтепродукт", "РН-Северо-Запад" и другие — опубликовали несколько десятков тендеров на изготовление упомянутых товаров. В документации сказано, что они будут продаваться на автозаправках "под собственной торговой маркой" компании. Общий объем заказа — более 40 млн рублей.

Согласно тендеру "РН-Москва", батончики мюсли от "Роснефти" скоро развезут по 234 автозаправкам Москвы и Московской области. За год планируется продать до 349 тысяч батончиков.

Больше всего закупят батончиков "Клубника в йогуртовой глазури" и "Черника" — по 116 тысяч штук. "Кокоса в глазури" изготовят 78 тысяч штук, а "Орехов с шоколадом" — 39 тысяч.

Вода под брендом "Роснефти" будет газированной и негазированной.

По влажным салфеткам планируется большой выбор: освежающие, антибактериальные, для ухода за автомобилем, для ухода за интерьером автомобиля и так далее.

Также заказывают наборы для пикника — уголь древесный для грилей и мангалов, жидкости для розжига, решетка-гриль, мангал и набор шампуров.

"Роснефть" имеет крупнейшую сеть розничных продаж (2 901 АЗС) в России. Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2018 года. Чтобы удержать лидирующие позиции, компания ставит себе целью "развитие продаж сопутствующих товаров и услуг".