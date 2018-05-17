Похоже, что в предстоящие выходные садоводам и огородникам Алтайского края также не придется в полную силу работать на участке — не позволит погода. По словам старшего научного сотрудника Западно-Сибирской овощной опытной станции Надежды Андреевой, такую погоду немногие культуры могут вынести, а потому высаживать их еще рано.

"В современных теплицах можно высаживать и перец, и помидоры, и даже уже огурчики — они прекрасно себя чувствуют. А в грунт рано еще. Слишком холодно. Даже под пленку. По крайней мере, до конца этой недели еще точно ничего не стоит высаживать", — отмечает специалист.

По словам Надежды Андреевой, сейчас можно посеять морковь, лук-чернушку, редис, можно и капусту — под пленку. Для всего остального еще холодно.

Даже картофель сажать в такую погоду не стоит — очень долго будет сидеть в земле, а потом болеть.

"Для картофеля нужно, чтобы почва прогрелась до 6-10 градусов. В этом случае начинается период активного роста", — пояснила Андреева.

Впрочем, тем, кто уже "отсадился", переживать особо не стоит: картофель все равно вырастет, правда, "думать" будет долго. Главное, чтобы не было прямых заморозков.

Заморозки опасны не только для картофеля, но и для других культур. Особенно для цветов и ягод. Например, виктория сейчас уже выбрасывает соцветия. Просто холодная погода ей не страшна, но заморозки могут погубить будущий урожай, а потому лучше ее прикрыть хотя бы обычной пленкой.

В целом специалист уверена, что садоводы и огородники Алтайского края без урожая не останутся. "Просто все сдвинулось немного. Как только потеплеет, придется поработать побольше и интенсивнее, но все еще успеет вырасти и вызреть", — сказала Надежда Николаевна.

Напомним, ранее председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков также сообщил ИА "Амител" , что в регионе из-за погоды сдвинулись все сроки посадок. Но он также утверждал, что переживать пока не стоит: "Многолетний опыт подсказывает, что вторая половина мая будет очень жаркой, все у нас успеет вырасти, и урожай мы получим такой же, как и всегда".