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Экс-директор муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в Майминском районе Республики Алтай приговорен к условному сроку за служебный подлог, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве отмечают, что в 2015 году обвиняемый Игорь Кругликов дал указание подчиненному работнику составить акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту теплосетей двух котельных, а также справки о стоимости этих работ на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Сам руководитель МУПа подписал эти документы, достоверно зная, что капитальный ремонт теплосетей одной из котельных не производился, а в другой еще не завершен.

В СКР добавляют, что эти действия он осуществлял из-за нежелания возвращать денежные средства в республиканский и муниципальный бюджеты за невыполненные ремонтные работы.

"Тем самым он желал поднять свой авторитет и создать видимость соответствия занимаемой должности. Подписанные им акты с заведомо ложными сведениями были переданы в администрацию МО "Майминский район" для подтверждения выполнения условий соглашения", — указывают в правоохранительном ведомстве.

В конце концов суд признал мужчину виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.