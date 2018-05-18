Еженедельно по выходным дням в ТРЦ "Пионер" готовят для своих посетителей приятные сюрпризы и развлекательные мероприятия. В предстоящее воскресенье, 20 мая, в "Пионере" состоится бесплатный творческий мастер-класс "Рисуем Единорога". Принять участие смогут все желающие – как дети, так и взрослые! Провести "Семейные выходные вместе" в ТРЦ "Пионер" уже стало приятной традицией для многих барнаульцев и гостей краевой столицы.

Также напомним, что каждую субботу и воскресенье с 14 до 17 часов любой желающий, будь это взрослый или ребенок, может абсолютно бесплатно получить сладкую вату. А еще, помимо удачных покупок, можно весело провести время в "Пионер парке" и вкусно перекусить на просторном фуд-корте, расположенном на 4-м этаже торгово-развлекательного центра.

Посмотреть фотографии с прошедшего мастер-класса "Одуванчик из фоамирана", который состоялся 13 мая, можно здесь.

ТРЦ "Пионер" — проведем семейные выходные вместе!

г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В,

фуд-корт, 4-й этаж

тел.: 8 (3852) 29-04-15

pioneermall.ru

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