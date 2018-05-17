Работы по завершению строительства ледовой арены "Алтай" в Барнауле будут возобновлены в 2019 году. Проект уже готов. Его разработала компания ООО "Арена", которая недавно планировала спроектировать ледовый дворец к молодежному чемпионату мира в Новосибирске, однако не смогла выиграть в конкурсе. Уже несколько лет арена "Алтай" заброшена из-за отсутствия финансирования. При этом она будет серьезно видоизменена по сравнению с первоначальными планами. Скорее всего, даже при появлении спортивного объекта там не сможет играть в топовых играх ВХЛ хоккейный клуб "Алтай", а значит, зависимость от Дворца зрелищ и спорта, который лет через 5-10 будет нуждаться в реконструкции, сохраняется.

Как сообщили в управлении спорта и молодежной политики, проект дворца по проспекту Сибирскому, 52 в Барнауле уже готов. Там предполагается строительство крытого катка с трибунами на 800 посадочных мест, с размещением 4 краевых детско-юношеских спортивных школ и помещений, необходимых для организации тренировочного процесса, хостела для приезжающих спортсменов и тренерского состава.

"Изначально предполагалось, что вокруг поля будут четыре трибуны на 3500 мест, но мы решили модернизировать проект по нескольким причинам. Основная — непродуманная парковка. И если мы реально введём этот проект в таком виде, то фактически получим транспортный коллапс в городе. Теперь по проекту парковочных мест хватит. Мы пытались забрать под это часть парка, но там есть определенные ограничения, стоят гаражи, которые нельзя снести. Это частные владения, они узаконены. Мы не хотели создавать какую-то социальную напряженность и конфликт", — пояснила "МК на Алтае" начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева.

Контракт на проектирование заключили 3 апреля этого года. А 16 мая крайспортуправление согласовало эскиз. До конца года всю проектно-сметную документацию завершат. Она даст ответ на вопрос об итоговой стоимости объекта и сроках его сдачи. Чиновники обещают, что сумма не превысит 656 миллионов рублей. Сама разработка обойдется в 2,8 млн рублей. Стройка на проспекте Сибирском возобновится в 2019 году. Также проектировщикам предстоит обследовать конструкцию, оставшуюся от предыдущего подрядчика, проверить, не уменьшилась ли несущая способность колонн и фундамента. Власти заверили, что в проекте предусмотрено множество нюансов, вплоть до того, как будет ложиться падающий снег и насколько влияет направление ветра в этих местах.

Изначально на арене планировалось создать 4000 мест, как во Дворце зрелищ и спорта. Из-за отсутствия финансирования проект урезали. За счет убранных трибун удалось вывести большие площади под дополнительные спортивные объекты. Появятся три спортивных зала, гостиница на 60 мест для приезжих спортсменов, два кафе, раздевалки, тренерские, административные помещения, теплые гаражи для автобусов команд, лифт для маломобильных граждан. В ледовом дворце будут тренироваться профессионалы из ХК "Алтай", дети и юниоры из СДЮСШОР "Алтай", школа художественной гимнастики и аэробики "Жемчужина Алтая". Все они пока вынуждены арендовать помещения для занятий.

Арена "Алтай" считается одним из самых важных спортивных объектов, который просто необходим региону. Известно, что кроме Дворца зрелищ и спорта и арены "Динамо" в Барнауле нет других подобных объектов. В случае ремонта Дворца спорта, который через несколько лет необходимо проводить, хоккейной команде "Алтай" будет просто негде проводить домашние игры.

Стройка объекта была заморожена из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".