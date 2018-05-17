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Антимонопольщики в Алтайском крае возбудили дело в отношении производителя крупы за обман потребителей и неисполнение выданного предупреждения.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФАС, речь идет об ООО "МК Роса" и ООО "Торговый дом Алтайская сказка". Основанием для возбуждения дела стало неисполнение предупреждения антимонопольного ведомства, выданного компаниям в связи с выявлением в их действиях признаков нарушения законодательства.

Дело в том, что ранее признаки недобросовестной конкуренции были установлены в действиях указанных компаний при проведении рекламной акции по продвижению цельнозерновых хлопьев ТМ "Алтайская сказка".

"На упаковках продукции размещалась информация "+25% В ПОДАРОК 500 г по цене 400 г". Однако фактически в розничных торговых сетях "акционный" товар не пробивался со скидкой, а продавался по цене обычных упаковок. В ходе расследования было установлено, что предполагаемая "скидка-подарок" в 25% (100 г хлопьев) изначально была заложена в стоимость "акционного" товара. Это подтверждала информация производителя, размещенная на сайте, "*стоимость одной упаковки хлопьев ТМ "Алтайская Сказка" 500 г равна стоимости одной упаковки аналогичных хлопьев 400 г ТМ "ALTALIA" (прим. ТМ "ALTALIA" также выпускается ООО "МК "Роса"). Однако о данном существенном условии акции не сообщалось на упаковках, что фактически исключало возможность получить 25% (100 г) хлопьев в подарок", — констатируют антимонопольщики.

В этой связи компаниям выдали предупреждение о прекращении распространения недостоверной информации, которое необходимо было исполнить до 27 апреля.

Любопытно, что об исполнении выданного предупреждения фирмы отчитались в установленные сроки, однако в розничных сетях были зафиксированы факты продажи "акционной" продукции ТМ "Алтайская сказка", по которой было вынесено предупреждение.

Теперь рассмотрение дела назначено на 29 мая. Правонарушителям грозит наказание.