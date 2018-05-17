Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Специальное техношоу "Битва экскаваторов" прошло в Барнауле в четверг, 17 мая, в рамках выставки "Алтайстрой-2018". Водители на площади у Дворца спорта показывали свое мастерство, кто из них быстрее, точнее и круче. Соревнования проходили в несколько этапов: "Боулинг", "Ювелир", "Пирамида", "Гвозди", "Кепка", "Цилиндр в гильзе", "Спичечный коробок", "Апельсины", "Разрезание яблока" и "Творческий" этап. Участников оценивало независимое жюри. Смотрите фоторепортаж с шоу Екатерины Смолихиной.