В Барнауле в среду, 16 мая, на призывном пункте прошел торжественный митинг в честь двухсот новобранцев, отправляющихся на службу, пишет "Алтайская правда".

Молодых людей приветствовали и напутствовали заместитель губернатора края Виталий Снесарь и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Пятнадцать алтайских новобранцев отправились служить в Президентский полк. Им придется обеспечивать охрану Московского Кремля — официальной резиденции президента РФ.

Кроме того, они будут обязаны участвовать в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, а также стоять в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Помимо Президентского полка алтайские новобранцы отправились в сухопутные войска в Воронежскую область, на Черноморский флот — в Новороссийск, в железнодорожные войска — в Хабаровск и в национальную гвардию — в Москву.