Полицейские Горно-Алтайска проводят проверку по факту умышленного причинения вреда здоровью, сообщается на сайте МВД по Республике Алтай.

В ведомстве отмечают, что 38-летний мужчина позвонил в дежурную часть с заявлением, что ему причинили ножевое ранение. По адресу прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

При осмотре мужчины врачи обнаружили колото-резаную рану живота. Пострадавший пояснил, что ранение получил в результате конфликта с 38-летним хозяином квартиры, в которой он и находился.

"В ходе разбирательства предварительно установлено, что потерпевший приехал в республиканскую столицу в гости к своему другу, с которым распивал спиртные напитки. После чего между ними произошла ссора, переросшая в драку, в результате которой хозяин квартиры, схватив кухонный нож, ударил гостя в область живота. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, вызвал полицию и скорую медицинскую помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Свой поступок горожанин попытался оправдать состоянием алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.