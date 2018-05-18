Инфографика: готовим цыплёнка-бройлера вкусно

Приготовление куриного мяса только на первый взгляд кажется простым. Но на самом деле есть множество нюансов, которые следует учитывать. К примеру, филе готовится значительно быстрее, чем другие части тушки. Отбивные готовы уже через 10 минут обработки, а вот красное мясо, особенно на кости, готовится значительно дольше.

Перечислять эти особенности можно долго, а кто-то может и вовсе не знать о них. Именно поэтому мы подготовили подробную инфографику по приготовлению блюд из конкретных частей цыпленка-бройлера.