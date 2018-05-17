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Штормовое предупреждение, как и ожидалось, объявили в Алтайском крае на 18 и 19 мая в связи с ожидающимся резким ухудшением погодных условий.

"В Алтайском крае во второй половине дня 18 мая и сутки 19 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 22-27 метров в секунду, осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, местами грозы, град, гололедные явления. 19 мая в северных и предгорных районах появление временного снежного покрова", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на 18 мая в крае будет -3...+2 градуса, днем +10..+15 градусов.

Ночью 19 мая в регионе температуры составят -2...+3 градуса, днем +5...+10 градусов.

О серьезном ухудшении погоды жителей региона предупреждают и спасатели.

"Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду", — отмечают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, добавляя, что в разгул ненастья в регионе возможны порывы воздушных линий электропередачи, отключение электроэнергии, увеличение числа ДТП.