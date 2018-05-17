В четверг, 17 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание с членами своего нового кабинета о повышении пенсионного возраста, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в Белом доме.

В качестве основы для новых возрастных параметров рассматриваются разработки Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина.

Ранее об этом рассказывал член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

В итоге пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с нынешних 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Отмечается, что по итогам совещания Медведев может поручить разработать соответствующий законопроект.

Законопроект будет разрабатываться ускоренно, чтобы по-быстрому успеть принять его до окончания весенней сессии Госдумы, отмечают источники издания.

Социальный блок на совещании будет представлять Татьяна Голикова, выдвинутая Медведевым на пост профильного вице-премьера.

Один из источников издания отмечает сдержанную позицию Голиковой по повышению пенсионного возраста. Он полагает, что она, возможно, сможет добиться "менее радикального подхода".

Также источник из Белого дома, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, назвал подход к повышению слишком резким. По его словам, подход основан "только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы".

За техническую сторону реформы будет отвечать сохранивший свой пост министр труда Максим Топилин.