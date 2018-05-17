В четверг, 17 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание с членами своего нового кабинета о повышении пенсионного возраста, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в Белом доме.
В качестве основы для новых возрастных параметров рассматриваются разработки Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина.
Ранее об этом рассказывал член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
В итоге пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с нынешних 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Отмечается, что по итогам совещания Медведев может поручить разработать соответствующий законопроект.
Законопроект будет разрабатываться ускоренно, чтобы по-быстрому успеть принять его до окончания весенней сессии Госдумы, отмечают источники издания.
Социальный блок на совещании будет представлять Татьяна Голикова, выдвинутая Медведевым на пост профильного вице-премьера.
Один из источников издания отмечает сдержанную позицию Голиковой по повышению пенсионного возраста. Он полагает, что она, возможно, сможет добиться "менее радикального подхода".
Также источник из Белого дома, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, назвал подход к повышению слишком резким. По его словам, подход основан "только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы".
За техническую сторону реформы будет отвечать сохранивший свой пост министр труда Максим Топилин.
Комментарии
может сначала обсудить о наличии рабочих мест для тех кому за 50 ?
те, кто не в кабине сидит доживать не будут просто, если в тракторе или на ферме, где тяжелый физический труд - до 65 не доработать
до 65 не доработать
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Так им это и надо. Главное чтобы людям не платить, а деньги друганам олигархам.
ну вот и дождались, теперь и с пенсионеров Ролдугину, Дерипаске, Роттенбергам собирать будут
мосты строить надо, а деньги где? где где в кармане у тебе. Крым Сахалин Енисей и еще чего нибудь для друзей китайцев, а свои оденут без примерки деревянный макинтошь и ага останутся бабенки как в войну, а они очень ну очень терпеливые, спасибо за будущее и настоящее благополучие в натуре скоро живые будут завидовать мертвым. простите потомки что оставляем вам такое наследие
А вы друзья как не садитесь, все в министры не годитесь. А доживать и работать мы будем на урановых рудниках, чтоб хоронить проще было. Тупорогие чинуши, все ни как не поймут, что вилы к жопе уже близко.
Мне 56 лет, вчера садил картошку на садовом участке. Так болят все суставы, спина. 20 лет назад просто уставал после такой нагрузки, спина и суставы не болели. Как можно физически работать до 63-65?
Как можно физически работать до 63-65?
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Так никто никого работать не заставляет. Просто пенсии не будет
Хотят уменьшить бедность и тут же предлагают еще 5 лет сидеть без пенсии. После 50 не устроиться, 15 лет сидеть без денег.
Законопроект будет разрабатываться ускоренно, чтобы по-быстрому успеть принять его до окончания весенней сессии Госдумы, отмечают источники издания.
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Как всегда спешат
Кто за эти недоумков голосовали ???? откликнитесь !!!