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Арест на золотые украшения, предварительная стоимость которых составляет более 3,5 млн рублей, наложили в Горном Алтае — такая мера принята в отношении предпринимателя-должника.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности индивидуальному предпринимателю, в пользу кредитной организации.

Всего приставы арестовали 242 изделия из драгоценного металла — кольца, серьги, браслеты и цепи.

"Кроме того, была произведена опись арестованного имущества и установлена начальная цена его продажи", — добавляют в УФССП.

Как только истечет срок обжалования постановления о наложении ареста на имущество должника, драгоценности передадут на торги.