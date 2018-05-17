McDonald's не закроют: что будет с ТЦ "Лето" в Барнауле после проверки

Фото: Amic.ru

Прокуратура Индустриального района нашла нарушения пожарной безопасности в популярном барнаульском торговом центре "Лето", где расположен на сегодняшний день единственный в городе ресторан McDonald's .

Помощник прокурора Индустриального района Илья Лопатин сообщил Amic.ru, что в ТЦ "Лето" при проверке были обнаружены серьезные нарушения. 14 мая собственника "Лета" обязали устранить нарушения в течение 30 дней. Совладельцем этого торгового центра является предприниматель Евгений Ракшин. Именно его компания "Первый" построила на месте бывшего БМК гигантский торговый центр "Галактика". Скорее всего, за это время собственники ТРЦ успеют устранить все нарушения, чтобы "Лето" оправдывало название и могло работать летом.

В частности, здание не оснащено соответствующим типом системы оповещения и управления эвакуацией, некоторые помещения не защищены автоматической системой пожарной сигнализации.

На данный момент в столице Алтайского края закрыты несколько центров. В частности, "Район", "Гулливер", "Арена" и "Первомайский". Всего нарушения в Алтайском крае были выявлены в 100 таких торговых объектах. В прокуратуре сообщили, что не стоит ждать в ближайшее время новых закрытий. Господин Лопатин прокомментировал информацию СМИ о возможном закрытии "Европы", назвав это ложью. Нарушения в этом ТРЦ были обнаружены, но их уже устранили, поэтому закрытие ему не грозит.

Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.