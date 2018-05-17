В Алтайском крае создадут подразделение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), на вооружении которого будут стоять тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", пишет "Алтайская правда" со ссылкой на заявление командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина.

"К 1 июня будет сформировано новое тяжелое огнеметное подразделение полка РХБ защиты 41-й общевойсковой армии, дислоцированное на территории Алтайского края. На вооружении будут находиться тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", — сообщил Лапин.

Он пояснил, что войска РХБЗ могут быть полезны не только в военное, но и в мирное время, поскольку помогают бороться со вспышками вирусных инфекций, таких как сибирская язва.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана в 2001 году на основе танка Т-72. Военная техника предназначена для сплошного объемного поражения. Принцип действия — объемный взрыв, который протекает в две фазы. Первое, что нужно сделать, чтобы он получился, – это распылить горючую смесь. При этом чем мельче получится дисперсия, тем сокрушительнее выйдет эффект. Во второй фазе происходит воспламенение взвешенных в воздухе частиц. Именно такими снарядами, производящими сначала распыление реагента, а затем поджигание воздушно-горючей смеси, стреляет "Солнцепек".