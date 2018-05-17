Фото: vk.com/barneos22

Период непогоды, отметившийся майским снегопадом, продолжается в Алтайском крае — на юге региона заносит дорогу.

"Трассу на Рубцовск и сам город заносит снегом", — сообщается в паблике Barnaul 22.

Автомобилистов призывают быть предельно осторожными за рулем.

Напомним, что 17 мая снег периодически наблюдается и в Барнауле. Впрочем, в ближайшие дни погода испортится еще сильнее. На 18 и 19 мая в Алтайском крае передано штормовое предупреждение, местами в регионе установится временный снежный покров.