Голикова заплакала в Госдуме при снятии с поста главы Счетной палаты

Татьяна Голикова в четверг, 17 мая, заплакала на заседании Государственной думы, на котором было принято решение о досрочном освобождении ее от должности председателя Счетной палаты РФ, сообщает LIFE.
"Сложно говорить... Хочу сказать, что я благодарна аудиторам, коллективу Счетной палаты", — сказала Голикова, взяв паузу.
С трибуны Голикова уходила под аплодисменты вставших со своих мест депутатов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Татьяне Голиковой пост вице-премьера по социальной политике. Кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты будут представлены фракциями Госдумы сегодня. Одним из кандидатов является Алексей Кудрин.
Комментарии
Не оправдала высоко доверия великого Пеже (фу ты Пу.) - 3 раза Ку. Пацаки.
цирк уехал клоуны остались, нам вместе с Голиковой и великим Пу рыдать ахота
Ну сядет в кресло рядом. Чего плакать-то? Ничего не меняется