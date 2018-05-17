Голикова заплакала в Госдуме при снятии с поста главы Счетной палаты

Татьяна Голикова в четверг, 17 мая, заплакала на заседании Государственной думы, на котором было принято решение о досрочном освобождении ее от должности председателя Счетной палаты РФ, сообщает LIFE.

"Сложно говорить... Хочу сказать, что я благодарна аудиторам, коллективу Счетной палаты", — сказала Голикова, взяв паузу.

С трибуны Голикова уходила под аплодисменты вставших со своих мест депутатов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Татьяне Голиковой пост вице-премьера по социальной политике. Кандидатуры на пост нового главы Счетной палаты будут представлены фракциями Госдумы сегодня. Одним из кандидатов является Алексей Кудрин.