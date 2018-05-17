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Ярмарка сыров и молочной продукции от алтайских производителей пройдет в Барнауле 18 мая в рамках месячника предпринимателя, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Посетители ярмарки смогут попробовать и приобрести натуральные продукты — твердые, плавленые, рассольные сыры, сыры для гриля, сливочное масло, молоко и другую продукцию.

Павильоны будут развернуты с 13:00 до 19:00 на площадке перед гипермаркетом "Лента" на улице Власихинской.

Гостям ярмарки предложат сыграть в "сырные шахматы", поучаствовать в катании сырных голов, измерить рост на специальном ростомере и пройти "сырный" лабиринт.