В ночь с 19 на 20 мая в Барнауле пройдет ежегодная акция "Ночь музеев". Музеи и картинные галереи гостеприимно распахнут свои двери для посетителей в нестандартное время: часы работы продлятся до полуночи, а некоторые музеи будут готовы работать до самого утра. При этом посещение большинства локаций для участников акции станет бесплатным или за символическую плату. Основная цель "Ночи музеев" — показать возможности музеев, которые стремятся предлагать посетителям современные технологические решения для изучения информации.

За последние годы музеи заметно "прокачались" с технологической точки зрения. Сегодня для удобства своих посетителей они предлагают информацию в различных форматах: онлайн и офлайн аудиогиды, QR-коды, сопровождающие экспонаты или же размещают необходимую информацию в популярных открытых источниках, например Википедии. Бесценными помощниками для человека, желающего познакомиться с миром музеев и обладать максимально полезными знаниями, станут смартфон, дополняющие его аксессуары, например, портативное зарядное устройство, наушники и селфи-палка, а также стабильный мобильный интернет.

В этом году множество музеев и арт-пространств Барнаула подготовили специальные программы для гостей: выставки, концерты, квесты и творческие занятия.

"Скучная экскурсия – это стереотип, — считает Егор Яковлев, директор по развитию платформы izi.TRAVEL, которая насчитывает более 8000 бесплатных аудиогидов по улицам и музеям 99 стран мира. — Во всем мире последние 10 лет тема сторителлинга, искусства рассказывать интересно – одна из главных на всех музейных и туристических конференциях, поэтому качество контента стремительно растет, а вместе с ним растет и популярность аудиогидов".

По данным izi.TRAVEL, в выходные и праздничные дни люди пользуются аудиогидами примерно в два раза активнее, чем в будни. Егор подчеркивает, что аудиогиды занимают немного места.

"Благодаря встроенной оптимизации аудиопотока минута прослушивания занимает менее 1 Мб. То, что прослушивание аудиогида онлайн совсем необременительно с точки зрения трафика, подтверждает и статистика – за последний год лишь 30% аудиогидов было прослушано после предварительного скачивания, а 70% пользователей слушали гиды онлайн", — отмечает представитель izi.TRAVEL.

В свою очередь, территориальный управляющий "Билайн" в Барнауле Максим Зайков отмечает, что с учетом такого объема данных интернет-трафика в новых тарифных планах линейки "ВСЁмоё!" достаточно, чтобы прослушать сотни и тысячи аудиогидов в режиме онлайн, при этом специалисты компании помогут установить и настроить приложение для прослушивания аудиогидов, а также подобрать необходимые аксессуары. Салоны сотового оператора – это цифровые супермаркеты услуг, где также можно приобрести продукцию, способную превратить посещение музея в настоящее приключение: от смартфона до аксессуара к нему. Другими словами, все, что сделает ваш поход в музей ярким и запоминающимся.

"Первые месяцы 2018 года показали, что благодаря выгодным акциям в наших салонах клиенты стали чаще покупать аксессуары для своих смартфонов. В офисах продаж и обслуживания "Билайн" в Барнауле особой популярностью пользовались портативные зарядные устройства Red Line J02 емкостью 4000 mAh и Red Line S7000 емкостью 7000 mAh, а также удобные бюджетные модели наушников GAL M-005, Philips SHE1350, GAL MP-040", — дополняет Максим Зайков.

"Ночь музеев" — одно из самых долгожданных культурных событий мая, приуроченное к Международному дню музеев. Интересно, что сам праздник отмечается с 1977 года, но в ночном формате впервые был проведен лишь в 1997 году в Берлине, а до России добрался еще спустя 10 лет. В 2018 году акция "Ночь музеев" пройдет в России уже в двенадцатый раз. Тема этого года — "Шедевры из запасников".