Фото: "Алтайский спорт"

Прокуратура Индустриального района нашла несколько нарушений пожарной безопасности в ряде крупных спортивных объектов города. Как пояснили Amic.ru в ведомстве, речь идет о ледовой арене "Динамо" и крытом футбольном манеже "Темп". Проверки были проведены в апреле после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". При этом в "Темпе" все недочеты уже устранены и закрытие ему не грозит.

Там на центральных путях эвакуации из здания было размещено торговое оборудование, имеющиеся на объекте огнетушители не соответствовали требованиям Правил противопожарного режима в РФ. Кроме того, автоматическая пожарная сигнализация не формировала сигнал на управление в автоматическом режиме инженерным оборудованием объекта.

В ледовом дворце "Динамо", расположенном на улице Жасминной, 3, при строительстве потока использовались дешевые горючие материалы. Не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией, автоматическая система пожарной сигнализации, система противодымной защиты, система оповещения и управления эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод находятся в нерабочем состоянии.



По результатам проверок собственникам указанных объектов внесено два представления, из которых в настоящий момент одно рассмотрено и удовлетворено, одно на рассмотрении. Прокуратура потребовала устранить нарушения в "Динамо" за 30 дней. В ведомстве отметили, что другие спортивные частные объекты на данный момент они не проверяли.

Ранее прокуратура сумела закрыть несколько крупных торговых центров Барнаула из-за нарушений пожарной безопасности. Речь идет о "Гулливере", "Арене", "Праздничном" и "Районе".