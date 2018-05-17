Американская пресса обсуждает кота, который, как пишут СМИ, "затмил" на открытии Крымского моста президента России Владимира Путина, сообщает НСН.

Как признают западные журналисты, Мостик "помог снять напряжение с политически озабоченного проекта".

"Путина, на самом деле, опередили с открытием моста. Не саботажники или протестующие, а рыже-белый кот, пробежавший по мосту накануне", — иронично отметило издание The Washington Post.

Кота Мостика совсем маленьким и тощим котенком подобрали строители моста еще в апреле 2015 года. Кот стал первым домашним животным на стройке и заодно талисманом.

Напомним, открытие Крымского моста вызвало бурю обсуждений на Западе. Одни пришли к выводу, что завершение подобного инфраструктурного объекта в условиях санкций является серьезной победой России, другие осудили строительство моста. В частности, МИД Канады назвал это "еще одним нарушением суверенитета Украины".

В журнале Washington Examiner и вовсе вышел скандальный материал под названием "Украине следует взорвать путинский Крымский мост".