Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, пишет РИА Новости.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов.

Третье чтение запланировано на 22 мая. После первого чтения проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Это ставило под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

Из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. Таким образом, новая редакция защитила интересы российского бизнеса.

Ко второй редакции из документа также исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг.

Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные шаги по отношению к России. Меры могут применяться в отношении стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан. В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер, однако ко второму чтению их осталось шесть.

Законопроект разрешает вводить и иные меры — "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.