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Курс доллара ударил по рынку автокредита на импортные авто в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За три года средний размер автокредита вырос почти на 17%

Фото: prosedan.ru

Средний размер автокредита в Алтайском крае в первом квартале 2018 года составил 701 тыс. рублей, что на 17,2 % больше, чем в аналогичном периоде двухлетней давности. Специалисты уверены, что на этот процесс повлиял курс доллара и подорожание автомобилей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, в первом квартале 2018 года средний размер автокредита в стране составил 702,0 тыс. руб. Таким образом, за три года данный показатель вырос на 21,4%, или на 123,8 тыс. руб. Что касается средней цены нового автомобиля, то, по данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за 3 года она выросла на 15,7%.

 

В Алтайском крае средний кредит составил 701 тыс. рублей. Еще два года назад эта сумма была равна 598 тысячам. В первом квартале 2018 года самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (996,0 тыс. руб.), Московской области (852,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (825,0 тыс. руб.), а также в Краснодарском (783,2 тыс. руб.) и Красноярском (775,7 тыс. руб.) краях. В свою очередь, самое низкое значение данного показателя было зафиксировано в Чувашской (552,6 тыс. руб.) и Удмуртской (553,4 тыс. руб.) республиках, Республике Татарстан (559,2 тыс. руб.), а также в Кировской (564,6 тыс. руб.) и Тамбовской (570,1 тыс. руб.) областях.

"В последние годы средний размер автокредита растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Важнейшим фактором роста не только среднего размера автокредита, но и всего сегмента автокредитования, остается реализация государственной программы поддержки автопрома. Так, в 2017 году средний размер автокредита рос в связи с повышением стоимости автомобиля до 1,45 млн рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования. Это расширило перечень автомобилей, подпадающих под действие данной программы. Кроме того, на увеличение среднего размера кредита повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне", — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Ранее Amic.ru сообщал, что жители Алтайского края в первом квартале 2018 года стали намного больше брать кредитов в банках на покупку автомобилей по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли специалисты агентства "АВТОСТАТ" и НБКИ по результатам обработки данных 4100 кредитных организаций.

Так, в регионе с начала года было куплено 1779 автомобилей. Причем 953 из них было приобретено в кредит. Это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля машин, приобретённых в кредит, достигла 53,6% в общем объёме авторынка. По этому показателю Алтайский край входит в лидеры регионов Сибирского федерального округа.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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