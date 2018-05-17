В Алтайском крае в I квартале 2018 года среднемесячная заработная плата увеличилась относительно аналогичного периода 2017 года на 12,1% (в январе-марте 2017 года — на 6%) и составила 23 302 рубля, сообщает Министерство экономического развития Алтайского края со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Подчеркивается, что в реальном выражении заработная плата выросла на 10,7% (в январе-марте 2017 года — на 1%).

Высокие темпы роста отмечаются на предприятиях обрабатывающей промышленности: в металлургическом производстве (118,5%), производстве готовых металлических изделий (116,3%), древесины (115,4%), текстильных изделий (122,3%), кокса (113,9%), прочих транспортных средств (111%).

По данным алтайского министерства, в здравоохранении заработная плата выросла на 24,7%, в образовании — на 21,8%. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений ежемесячный доход и вовсе вырос в 1,6 раза.