Место отдыха для горожан появится в Барнауле рядом с АлтГТУ

Четвертым местом, которое обустроят в 2018 году в рамках комплексного плана благоустройства и озеленения Октябрьского района, стал зеленый уголок на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Место расположен около Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова (АлтГТУ).

В данный момент возводятся из кирпича подпорные стенки многоуровневых клумб, которые немного позже отделают камнем. Затем будет уложена тротуарная плитка, установлен бордюрный камень, завезен грунт, высажены цветы и кустарники. Также засеют газон.

Кроме того, для удобства горожан здесь установят лавочки, урны и фонари наружного освещения.

Скульптура "Медведь" останется на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что новое место для отдыха горожан появится в центре Барнаула на улице Советской — сейчас здесь уже начаты благоустроительные работы. Также два новых зеленых уголка обустроят в Барнауле к 80-летию Центрального района. Благоустраивают и сквер, расположенный напротив театра музыкальной комедии.