Уличные лотки для торговли сельхозпродукцией установили в Барнауле

На территории Индустриального района установили уличные лотки, которые могут быть использованы пенсионерами для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных и садовых участках, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Отмечается, что проект реализуется третий год подряд по инициативе главы города Барнаула Сергея Дугина.

В мае текущего года администрацией района совместно с подрядной организацией изготовлено и смонтировано пять уличных лотков по следующим адресам: улица Балтийская, 38б (у остановки "Площадь адмирала Кузнецова"), улица 50 лет СССР, 41.

Все лотки на территории района выполнены в едином архитектурном стиле, цветовом решении, по единому проекту.

"Как показал опыт последних лет, лотки пользуются большой популярностью у граждан и востребованы жителями района круглый год, а не только в весенне-осенний период", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за предыдущие два года на территории района установлено 11 лотков по улице Георгиева.