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И придет буря: штормовая погода обрушится на Алтайский край 18 мая

, ИА "Амител"
В этот день в регионе ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром

Фото: ok.ru

Резкую смену погоды прогнозируют в Алтайском крае в течение 18 мая — на вторую половину дня в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"В северных и западных районах дождь, местами гроза, возможен град, утром местами туман", — информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры составят +10...+15 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с усилением до 15-20 метров, в западных районах местами порывы до 20-25 метров.

В Барнауле во второй половине дня дождь. Дневные температуры в краевой столице составят +11...+13 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров.

Читайте также: Будьте осторожны: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

Напомним, что на 19 мая в крае также объявлено штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидается снег и даже временное установление снежного покрова.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.05.2018 07:35
- гость -

Но Закон есть Закон!

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