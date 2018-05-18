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Резкую смену погоды прогнозируют в Алтайском крае в течение 18 мая — на вторую половину дня в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"В северных и западных районах дождь, местами гроза, возможен град, утром местами туман", — информирует алтайский ЦГМС.

Дневные температуры составят +10...+15 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с усилением до 15-20 метров, в западных районах местами порывы до 20-25 метров.

В Барнауле во второй половине дня дождь. Дневные температуры в краевой столице составят +11...+13 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 18 метров.

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Напомним, что на 19 мая в крае также объявлено штормовое предупреждение. Местами в регионе ожидается снег и даже временное установление снежного покрова.