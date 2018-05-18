Инвестиционно-строительная компания "Союз" проводит конкурс детских рисунков "Любимый дом". Участвовать могут дети от 3 до 10 лет.

На рисунке необходимо изобразить, как ребенок представляет свой любимый дом. Обязательное условие – на рисунке должен присутствовать логотип компании "Союз". Также на творческих работах необходимо указать фамилию, имя и отчество ребенка, его возраст и контактный телефон одного из родителей.

Период проведения конкурса – с 15 мая по 20 июня. Затем жюри отберет лучшие работы и определит победителей. В качестве призов будут разыграны гироскутер, велосипед и самокат.

Работы на конкурс "Любимый дом" принимаются по адресам:

г. Барнаул

пр. Калинина, 112/27, офис 101

ул. Взлетная, 97, офис ИСК "Союз"

