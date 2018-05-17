Почти 70 депутатов в российских регионах по итогам 2017 года находятся за чертой бедности, сообщает РБК со ссылкой на декларации о доходах членов законодательных собраний.

Оказалось, что годовой доход 68 парламентариев был ниже прожиточного минимума по региону.

Самые низкие по стране среднегодовые доходы зафиксированы у парламентариев Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Алтая и Тувы.

При этом 14 региональных депутатов в минувшем году, согласно собственным декларациям, не заработали ни рубля.

Больше всего "нищих" народных избранников оказалось в Северной Осетии — четверо.

При этом, как отмечается, у некоторых из бедствующих членов заксобрания в собственности много недвижимости.

Самый высокий средний доход в 2017 году оказался у депутатов Камчатского края, Магаданской области, Челябинской и Курганской областей. Высокий доход также отмечается и у народных избранников в Еврейской автономной области.