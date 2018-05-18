Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 127 квадратных метров продают в центре Барнаула за 9,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в элитной кирпичной высотке на улице Молодежной.

"Огороженная территория, придомовая и подземная парковка, консьерж. В квартире произведена удобная перепланировка (кухня-гостиная, три спальни, гардеробная, санузел, ванная комната), сделан евроремонт", — отмечает автор объявления.

Окна выходят в сквер. Продавец добавляет, что рассматривается вариант реализации жилья с подземным парковочным местом.