Молодежный театр Алтая отпразднует завершение сезона новым спектаклем "Алексей Каренин", в основу которого легла драма известного современного режиссера и драматурга Василия Сигарева. Как поясняют в театре, эта пьеса не является традиционной театральной инсценировкой романа Льва Толстого "Анна Каренина". Конечно, здесь будут те же персонажи и подлинный текст классика, только поменяется угол зрения — зрителям расскажут историю Алексея, покажут его видение ситуации.

Постановкой в МТА занялся режиссер Денис Малютин, который в августе 2017 года занял пост главного режиссера театра и за время работы уже успел выпустить премьеру "Бальзаминов. ЖенитьБЫ", а также запустить новый для региона проект "Разборки с автором", в контексте которого прошло несколько читок произведений Антона Чехова и Николая Гоголя, после которых зрителям предлагалось обсудить увиденное на сцене.

За новую работу, смелую и, можно сказать, дерзкую для Барнаула, Малютин взялся с большим удовольствием. Поддержала и труппа, в которой режиссер видит большой потенциал, особенно в исполнителе главной роли Алексея Каренина, его воплотит артист Анатолий Кошкарев.

"Замечательно, что в театре есть такой артист, как Анатолий Кошкарев, который может сыграть эту роль. Вообще творческий коллектив театра обладает очень мощным потенциалом и всеми ресурсами, чтобы реализовать такой проект. В спектакле задействована почти вся труппа", — объяснил Денис Малютин.

О спектакле режиссер рассказал на пресс-конференции, посвященной завершению театрального сезона. По его словам, история, созданная Львом Толстым, несмотря на то, что написано произведение в конце XIX века, актуальна и сейчас, и спектакль получился про современного человека.

"Этот спектакль создан по мотивам произведения Льва Толстого, но мы постарались уйти от этого времени. При этом мы не осовремениваем историю, а именно актуализируем ее. Понимаете, отношения людей остались прежними, что тогда, что сейчас", — пояснил режиссер.

Постановочная команда московская: за хореографию отвечает Татьяна Безменова, за костюмы – художница Анастасия Глебова, за свет — Андрей Шепелев. Премьерный показ "Алексея Каренина" пройдет на большой сцене 23 и 24 мая, так что если вы не хотите его пропустить, за билетами стоит поторопиться.

Также на пресс-конференции подвели итоги уходящего театрального сезона, который для Молодежного театра был достаточно насыщенным и интересным. Здесь создали ряд премьерных спектаклей, среди которых "Четыре веера из шкатулки", Cash, "Принцесса волшебного леса". Запустили проекты "Разборки с автором" и "ЗабаваPlay", приняли активное участие в праздновании Дня Победы, которое артисты отметили масштабным уличным перформансом, и успели еще много всего. Не сидели без дела и в Школе-студии МТА, ученики которой побывали на Золотухинском фестивале детского творчества, приняли участие в нескольких крупных спектаклях театра, а также выпустили свои постановки. С большим интересом зрители встретили работу "Собаки тоже плачут". Этот спектакль дирекция решила взять в репертуар.

Свои творческие задумки к новому сезону в МТА пока не раскрывают. Подробнее о них будут говорить на встрече труппы, состоится она по окончании отпуска. Пока журналистам рассказали лишь о бытовых планах — для удобства зрителей в театре будут менять кресла в малом зале.

Завершат этот богатый творческий год в театре традиционным парадом премьер, который стартует 23 мая и продлится до 29. С 5 по 9 июня артисты отправятся с гастролями в Омский театр для детей и молодежи, а 21 июня труппа проведет благотворительный концерт на родине Валерия Золотухина – в селе Быстрый Исток.