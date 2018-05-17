Глава администрации городского поселения Излучинск Алексей Кудрик (ХМАО — Югра) обнаружен мертвым, передает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

"Сегодня днем поступило сообщение об обнаружении в одном из гаражей ГСК "Железнодорожник" Излучинска тела главы администрации городского поселения Излучинска с огнестрельным ранением", — сообщили в ведомстве.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина совершил самоубийство.

Следователи работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.

Алексей Кудрик стал героем весной прошлого года, когда ряд СМИ опубликовали его фото, которое чиновник выложил в своем Instagram. На фото мужчина "купался в нефти". По словам знавших Кудрика лично, в последнее время он конфликтовал с главой Нижневартовского района из-за некоторых рабочих вопросов.