Фото: rusnext.ru

Полиция сообщила некоторые подробности, связанные с расследованием обстоятельств хакерской атаки на сервер краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Диагностический центр Алтайского края".

Ранее портал Amic.ru со ссылкой на собственный источник сообщал, что правоохранителями по данному факту возбуждено уголовное дело. Сама хакерская атака, по имеющимся данным, имела место в ноябре прошлого года.

В ГУ МВД по региону нашей редакции подтвердили тот факт, что уголовное производство в связи со случившимся действительно имеет место. Дело было возбуждено в марте текущего года.

"В настоящее время дело расследуется, проводятся необходимые следственные действия, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и установление лиц, которые могли совершить противоправное деяние", — отметили в правоохранительном ведомстве.

Также в краевом главке МВД добавили: "На данном этапе расследования в соответствии с действующим законодательством подробности не разглашаются".

Между тем, по данным источника портала Amic.ru, к организации совершения данного преступления может быть причастен бывший работник Диагностического центра.

Кроме того, сообщалось, что в данном случае речь может идти о человеке, числящемся ныне в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Медицинский центр — управляющая компания Алтайского медицинского кластера" (это учреждение является подведомственным краевому Минздраву).

Любопытно то, что, согласно информации нашего источника, упомянутый сотрудник бюджетной организации, несмотря на занимаемую должность, является учредителем и фактическим руководителем ряда коммерческих структур, которые поставляют товары и услуги в медицинские организации края, в том числе в сфере информационных технологий.

Что касается хакерской атаки, то наш источник также предполагает, что она могла быть предпринята работниками одной из организаций этого "бюджетника", оказывающей услуги Диагностическому центру по сопровождению информационной системы в целях повышения заинтересованности заказчика в данных услугах.

Портал Amic.ru продолжает следить за развитием этого любопытного уголовного дела.