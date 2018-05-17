Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал провокационную статью в Washington Examiner, сообщает РИА Новости.

"Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — заявил Песков, добавив, что в Кремле это назвали безумием.

Также Песков призвал правоохранительные органы, в том числе в США, обратить внимание на публикацию.

Напомним, ранее американский еженедельник опубликовал материал "Украине следует взорвать путинский Крымский мост".

Посольство РФ в США уже осудило статью Washington Examiner. "Свобода слова не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам", — говорится в сообщении дипмиссии.

Главред МИА "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян также прокомментировала провокационную статью: "Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение".