Четверг, 17 Май, 21:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,82
€ 73,02
501221
3°
Обь
416см +36

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

, ИА "Амител"
Показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте

Следственный комитет России обнародовал фото интерьеров дома, где, по данным источника РИА Новости, живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже — бизнесмен Никита Колесников.

Показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.

По заявлению СК РФ, бизесмен возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий музея.

Также сообщается, что еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо

Как полагает следствие, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Отмечается, что большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

16 и 17 мая следователями совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
21:18
Крымский мост появился на картах Google 0
21:01
СК возбудил дело на журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост 0
20:52
СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже 0
20:29
Песков передал возмущение Кремля на призыв взорвать Крымский мост 0
20:16
Ученые: низкий доход повышает риск развития слабоумия в пожилом возрасте 0
19:55
Уличные лотки для торговли сельхозпродукцией установили в Барнауле 0
19:34
Мэр города Излучинска в ХМАО найден мертвым 0
19:08
Коротко о главном: клубная жизнь Барнаула, зима в мае и снос "Локомотива"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 мая
18:49
Место отдыха для горожан появится в Барнауле рядом с АлтГТУ 1
18:31
Почти 70 региональных депутатов находятся за чертой бедности 4
18:07
Рост зарплат в Алтайском крае в два раза превысил прошлогодние темпы 6
17:50
Госдума во втором чтении приняла законопроект о контрсанкциях 0
17:34
Масштабная ярмарка сыров пройдет в Барнауле 18 мая 4
17:25
СМИ обсуждают кота Мостика, который "открыл" Крымский мост раньше Путина 8
17:14
Автомобиль перевернулся на трассе в Алтайском крае 0
17:02
Огнеметное подразделение с системами "Солнцепек" появится в Алтайском крае 13
16:51
Пожар произошел в многоквартирном доме в Рубцовске 0
16:32
Кто такой Юрий Котлер и была ли его смерть убийством 3
16:21
McDonald's не закроют: что будет с ТЦ "Лето" в Барнауле после проверки 10
16:15
Голикова заплакала в Госдуме при снятии с поста главы Счетной палаты 17
16:01
Медведев 17 мая обсудит с новым кабмином повышение пенсионного возраста 34
15:51
Трассу на Рубцовск в Алтайском крае заносит снегом 2
15:40
Экскаваторы на шоу в Барнауле забивали гвозди, играли в баскетбол и боулинг 3
15:33
Золотые украшения на 3,5 млн арестовали у алтайского бизнесмена за долги 4
15:24
Пятнадцать алтайских новобранцев отправились служить в Президентский полк 1
15:13
Житель Алтая винит алкоголь в своем нападении на приехавшего в гости друга 0
15:01
Будьте осторожны: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение 0
14:51
Заброшенную ледовую арену "Алтай" в Барнауле достроят за 656 миллионов 6
14:40
Почему увеличится плата за воду в квартирах без счетчиков в Алтайском крае 6
14:32
Портреты Трампа и Дурова закопали в землю пожилые кубанские активисты 26
14:21
Производителя крупы в Алтайском крае обвиняют в обмане покупателей 0
14:12
Даже картофель сажать еще холодно: специалист о дачных заботах мая-2018 4
14:10
Рок жив: отчетный концерт проекта "Рокабитва" пройдет в Барнауле 2
14:04
"Роснефть" будет продавать мюсли, мангалы и салфетки под своим брендом 1
13:51
Экс-директора "Водоканала" осудили за служебный подлог в Горном Алтае 0
13:40
46 алтайских школьников получат стипендию от депутата Госдумы Терентьева 1
13:33
ООН: численность населения России к 2050 году сократится до 132 миллионов 17
13:21
30 копеек в минуту: барнаульцам показали, как ночью растут цены на бензин 19
13:14
Жителя Рубцовска обвиняют в контрабанде 40 тонн зимнего дизельного топлива 3
13:06
Стадион "Локомотив" снесут к 2019 году, чтобы построить "небоскребы" 39
12:49
Иностранец на Алтае получил срок за вербовку в экстремистскую организацию 0
12:32
Крепитесь, люди: названа дата потепления в Алтайском крае 14
12:26
Единый размер субсидии для молодых семей предложили сделать в России 0
12:15
НАТО проведет в Европе учения, чтобы показать России превосходство силы 26
12:01
Девушка попала под маршрутку в центре Барнаула 0
11:55
Секреты знаменитых фокусов и возможности лазерного шоу раскроют в Барнауле 0
11:50
Бийчанам рассказали, как продлить отопительный сезон 3
11:41
Зима не уходит: майские снегопады накроют Алтайский край 8
11:40
Подводим итоги марафона "Спасибо за Победу!" 3
11:31
Сколько зарабатывают руководители алтайского Минстройтранса 1
11:22
Бывшая жена Джигарханяна намерена добиться признания его невменяемым 7
11:13
Власти выступили против строительства высоток с бассейном в центре Барнаула 11
11:04
Полиция: новосибирский таксист жестоко избил знакомую и ошпарил ее кипятком 7
11:00
Amic.ru подвел итоги совместного с "Читай-городом" розыгрыша 1
10:53
Барнаульцам по контуру ТЭЦ-2 вернут в дома тепло 69
10:51
Алтайское озеро Яровое попало в пятерку лучших мест для отдыха летом 10
10:40
Алтайская косметическая продукция заинтересовала президента Азербайджана 2
10:34
Трамп поручил подготовить новые санкции против России 14
10:21
Семь человек тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле 0
10:15
На Алтае "Лес Победы" пополнился 30 тысячами молодых сосен 3
10:13
Россиян заставят установить новые счетчики в квартирах 40
10:02
БГЭС расширила возможности для приема показаний по телефону 1
09:48
Пенсионерка попала под автомобиль в Барнауле 19
09:34
"Повышение органичной явки": депутат ГД о переносе единого дня голосования 2
09:22
Жильцам многоквартирных домов дадут полгода на решение о способе управления 0
09:16
Новое место для отдыха барнаульцев обустроят на улице Советской 3
09:05
Неизвестный мужчина в Барнауле отобрал у ребенка велосипед 7
08:56
Подборка видео с опасными ситуациями на дорогах Барнаула 16
08:44
Рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован в половине регионов России 5
08:35
Посольство России в США ответило на призыв взорвать Крымский мост 65
08:25
Открытие Крымского моста осудил МИД Канады 6
08:16
Российский танк "Армата" сравнили с американским "Абрамсом" 43
08:06
"Стены" Романовского ХПП дешевеют от торгов к торгам 0
07:50
Империя нанесла ответный удар: чем запомнилось 17 мая 0
07:45
Верхушка Алтайского медуниверситета "рассекретила" доходы за 2017 год 6
07:41
Барнаульцев призывают на субботник-пробежку в районе нового моста 5
07:30
"Весна" и "Маймарт" поздравили ветеранов с Днем Победы 0
07:24
Клубная жизнь Барнаула: спецпроект Amic.ru
Рассказываем, как тусили и развлекались в Барнауле
07:22
Великий завоеватель с утерянной могилой: интересные факты о Чингисхане 7
07:15
Убийца № 1: чем опасна гипертония, как ее вылечить и какое давление — норма 4
07:03
Квартиру с теплыми лоджиями продают в элитном районе Барнаула за 11 млн руб 11
06:48
"Для России лучше быть штатом США": ТОП-10 фраз Валерии Новодворской 48
06:32
Важный транспортный узел в центре Барнаула достроят в июне за 53 миллиона 2
06:23
Барнаул стал городом с самой дорогой и недоступной арендой жилья в России 9
06:14
Дождливо, ветрено и холодно: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 мая 3
06:01
Другая реальность: Владимир Токмаков о легендарных ночных клубах Барнаула 14
05:04
Траволта покорил соцсети зажигательным танцем в Каннах под песню 50 Cent 5
04:02
Пострадавшая от браконьеров самка леопарда родила котенка в Приморье 0
03:02
Велосипедисты в Бразилии едва не погибли, заехав в "заброшенный" тоннель 4
02:07
"На туалетную бумагу": Пушков прокомментировал взнос Украины в Совет Европы 0
01:03
Зафиксированы первые случаи превышения скорости на Крымском мосту 2
00:09
Twitter собирается скрывать сообщения троллей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.