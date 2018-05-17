СК показал фото интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

Следственный комитет России обнародовал фото интерьеров дома, где, по данным источника РИА Новости, живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже — бизнесмен Никита Колесников.

Показаны драгоценные украшения, мебель, картины, бильярдная комната и пачки наличных в рублях и валюте.

По заявлению СК РФ, бизесмен возглавляет группу компаний "Роспан" и вместе с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий музея.

Также сообщается, что еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Как полагает следствие, подозреваемые "организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить". Отмечается, что большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

16 и 17 мая следователями совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых.