СК возбудил дело на журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост

СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, опубликовавшего в Washington Examiner статью под названием "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина).

Как полагает следствие, в статье, в которой призывается осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов, усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации.

Следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал провокационную статью: "Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики".

Ранее посольство РФ в США осудило статью Washington Examiner. "Свобода слова не может служить оправданием призыва к терактам и убийствам", — говорится в сообщении дипмиссии. Главред МИА "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян также прокомментировала провокационную статью: "Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение".