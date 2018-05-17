Крымский мост появился на картах Google

Крымский мост, движение по которому было открыто 16 мая, появился в картографическом сервисе Google Maps.

При этом сервис не прокладывает маршрут через мост, предлагая использовать для этого паромную переправу. Однако если выбрать остров Тузла, который располагается в Керченском проливе, в качестве пункта назначения, то сервис прокладывает маршрут через мост.

Ранее сообщалось, что Крымского моста нет на Google Maps, в то время как на "Яндекс.Картах" мост уже появился.

На сайте ФКУ Упрдор "Тамань" сообщается, что за первые сутки с момента открытия Крымского моста по нему проехало более 20 тысяч автомобилей и мотоциклов.