Российская исполнительница Юлия Самойлова прокомментировала сообщения о том, что она забыла слова своей песни во время выступления в полуфинале конкурса "Евровидение", сообщает RT.

В ходе пресс-конференции Самойлова заявила, что ее просто переполняли эмоции.

"У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле", — добавила она.

Она также отметила, что перед выходом на сцену едва не плакала.

Спорный момент можно разглядеть на видео выступления Самойловой (смотреть с 02:00). Бэк-вокалисты помогли исполнительнице "вытянуть" этот момент. Впрочем, как отмечают пользователи Сети, подпевка в принципе и спела всю песню.