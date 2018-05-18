Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства продолжает работу по расширению возможностей алтайских предпринимателей в части привлечения заемных средств.

Как сообщили в организации, теперь в рамках заключенного недавно соглашения представители регионального бизнеса смогут привлекать кредитные ресурсы АО "Альфа-Банк" при нехватке залогового имущества. При этом общий лимит условных обязательств, установленный Фондом на кредитные сделки АО "Альфа-Банк" в текущем году, составляет 80 млн рублей.

С переходом работы фонда на внедряемые стандарты Национальной гарантийной системы здесь ощущают рост интереса к услуге со стороны финансовых организаций. АО "Альфа-Банк" — уже третий партнер, с которым фонд заключил соглашение за последние полгода работы.

"Безусловно, нас это радует, так как за счет увеличения количества партнеров мы добиваемся нашей главной цели — расширения возможностей предпринимателей в части выбора оптимальных условий кредитования, ввиду объективной конкуренции, возникающей между кредитными организациями", – говорит руководитель Центра предоставления гарантий Алтайского фонда МСП Наталья Магель.

Кроме того, по ее словам, практически все партнеры Фонда сегодня являются уполномоченными банками по реализации федеральных льготных программ кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства, что создает предпосылки для формирования устойчивой тенденции снижения средневзвешенных ставок по кредитам для сектора МСБ. В частности, под поручительство фонда портфелю кредитов средневзвешенная ставка с 12,1% годовых на 1 октября 2017 года снизилась до 11.24% годовых на 1 мая 2018 года.

Стоит отметить, что Альфа-Банк стал 15-м участником программы предоставления поручительств некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства".

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