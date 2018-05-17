Доход супруги главы Чечни Рамзана Кадырова Медни в 2017 году сократился в 35 раз — с 2,1 млн рублей до 60 000 рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные в декларации о доходах, расходах и имуществе главы республики.

Как сообщили в правительстве Чечни, доход Кадырова в 2017 году снизился на 4,6 млн рублей и составил 6,9 миллиона. По итогам 2016 года он заработал 11,5 миллионов.

В собственности главы Чечни по-прежнему находится жилой дом площадью 2344,3 кв. м и земельный участок площадью 3668 кв. м.

У Кадырова, его супруги и одиннадцати несовершеннолетних детей в пользовании жилой дом площадью 300 кв. м. Супруга Кадырова владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

В документе также содержатся сведения о том, что один несовершеннолетний ребенок в 2017 году заработал более 296 000 рублей. В 2016 году двое детей главы Чечни получили доход в размере 9,5 млн рублей каждый.