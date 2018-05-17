Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос повышения пенсионного возраста должен проходить плавно и может растянуться на десять лет, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что это должен быть очень плавный, переходный, спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на десять лет", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что повышение пенсионного возраста может происходить ежегодно: "По полгода, плавно, спокойно. Люди будут знать и готовиться. Каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин".

Матвиенко также подчеркнула, что это "не произойдет указом, или приказом, или законом, мол, с 1 января 2019 года всем позже выходить на пенсию".