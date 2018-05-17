Многократный обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин на своей странице во "ВКонтакте" написал, что его вместе с ребенком чуть не задавили на рынке в Челябинске.

Нигматуллин рассказал, что выехал с семьей на рынок. В тот момент, когда он стоял около ларька, раздались громкие сигналы автомобиля.

"Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную, упирается мне в бедро, а из окна женщина-водитель кричит мне: "Убирайся с пути, забирай своего ребенка", — рассказал спортсмен.

В 2015 году Нигматуллин в Кирове поднял живого верблюда весом 700 килограммов.