Сборная России проиграла хоккеистам Канады на чемпионате мира в Дании

Сборная России по хоккею проиграла команде Канады на чемпионате мира в Дании со счетом 4:5.

Российские хоккеисты проигрывали две шайбы, но после смогли найти подход к воротам канадцев, доведя счет до 2:2. Впрочем, вскоре вновь пришлось отыгрывать одну шайбу. В третьем периоде счет опять был ничейный — 3:3. За 7 минут до конца периода канадцы забросили свою четвертую шайбу, но уже через две минуты россияне сравняли счет — 4:4.

За 5 минут до конца овертайма канадцы забросили пятую шайбу, тем самым завершив дальнейшее выступление сборной России на чемпионате мира в Дании.

Ранее российская сборная в заключительном матче группового этапа проиграла сборной Швеции со счетом 3:1. До этого хоккеисты переиграли команду Швейцарии со счетом 4:3. В первой игре на турнире россияне победили французов со счетом 7:0, во второй — австрийцев (7:0), в третьей — белорусов (6:0). В четвертом матче российская команда уступила чехам в овертайме со счетом 3:4.