Житель поселка Московской области упал с высоты шестого этажа, когда пытался сбежать от полицейских по веревке из простыней, сообщает региональный СК.

Предварительно установлено, что утром 16 мая к мужчине пришли сотрудники московской полиции для проведения опроса в рамках проверки, проводимой в отношении него о мошеннических действиях.

"Не желая общаться с полицейскими, мужчина по связанным простыням попытался спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже", — говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно на уровне шестого этажа 35-летний мужчина сорвался и упал. Он был доставлен в больницу, но спустя несколько часов скончался.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.