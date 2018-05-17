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Чиновникам предложили перенести отпуск ради выполнения "майского указа"

, ИА "Амител"
Матвиенко напомнила, что к октябрю должны быть сформированы направления и приоритеты

Фото: blog.europcar.ua

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что представителям органов власти следует отложить отпуска до следующего года, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что сделать это необходимо для того, чтобы утвердить к 1 октября работу по реализации указа президента России Владимира Путина по стратегическим задачам до 2024 года.

"Главное сейчас — всем без раскачки закатать рукава и начинать работу", — подчеркнула она на совещании в администрации Волгоградской области, которое посвящено реализации "майского указа".

Матвиенко напомнила, что к октябрю должны быть сформированы направления деятельности, выделены приоритетные проекты.

"Кто из представителей власти собирался в отпуск в это время, придется перенести на следующий год", — предупредила Матвиенко.

Указ о национальных целях и стратегических задачах развития Владимир Путин подписал 7 мая сразу после инаугурации. Документ охватывает двенадцать направлений, и по каждому из них поставлены конкретные целевые показатели. В числе главных задач правительства на ближайшую шестилетку Путин назвал прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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