Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что представителям органов власти следует отложить отпуска до следующего года, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что сделать это необходимо для того, чтобы утвердить к 1 октября работу по реализации указа президента России Владимира Путина по стратегическим задачам до 2024 года.

"Главное сейчас — всем без раскачки закатать рукава и начинать работу", — подчеркнула она на совещании в администрации Волгоградской области, которое посвящено реализации "майского указа".

Матвиенко напомнила, что к октябрю должны быть сформированы направления деятельности, выделены приоритетные проекты.

"Кто из представителей власти собирался в отпуск в это время, придется перенести на следующий год", — предупредила Матвиенко.

Указ о национальных целях и стратегических задачах развития Владимир Путин подписал 7 мая сразу после инаугурации. Документ охватывает двенадцать направлений, и по каждому из них поставлены конкретные целевые показатели. В числе главных задач правительства на ближайшую шестилетку Путин назвал прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие.