"Саратовские авиалинии" объявили о прекращении деятельности с 31 мая

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявила об остановке деятельности предприятия и вынужденном увольнении сотрудников, пишут "Известия".

В заявлении отмечается, что в адрес компании поступило письмо от начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая. В этой связи руководство авиакомпании решило приостановить деятельность с 31 мая.

Кроме того, с 18 июля "Саратовские авиалинии" начнут увольнять сотрудников. "1200 высококвалифицированных специалистов окажутся на улице", — говорится в заявлении.

Ространснадзор предписал "Саратовским авиалиниям" приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. После срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на один месяц.

Поводом послужила авиакатастрофа, произошедшая 11 февраля в Московской области. Самолет Ан-148 потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек.